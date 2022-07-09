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У блискучому міні та в компанії Джанкарло Джамметті: Енн Гетевей відвідала показ Valentino

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У блискучому міні та в компанії Джанкарло Джамметті: Енн Гетевей відвідала показ Valentino

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

Голлівудська акторка Енн Гетевей учора ввечері, 8 липня, з'явилася на показі кутюрної колекції італійського Модного дому Valentino.

Фешншоу відбувалося у самому серці італійської столиці – на Іспанських сходах. Моделі виходили під акомпонімент британського композитора та виконавця Labrinth, який, до речі, є головним композитором найпопулярнішого підліткового телесеріалу "Ейфорія".

Однією з головних гостей показу стала давня шанувальниця бренду Valentino — акторка Енн Гетевей. Для заходу вона обрала яскраво-рожеву мінісукню водолазку, яка була повністю розшита паєтками і мала рюшу під грудьми.

Енн Гетевей / © Associated Press
Енн Гетевей / Фото: Associated Press

Доповнили цей гламурний лук туфлі на дуже високій платформі та підборах, а також невелика сумка на ланцюжку моделі Roman Stud. Весь образ був витриманий в одному кольорі і, звичайно, складався тільки з речей Valentino.

Енн Гетевей / © Associated Press
Енн Гетевей / Фото: Associated Press

Компанію Енн склав Джанкарло Джамметті — італійський бізнесмен і один із засновників Модного дому Valentino та партнер самого Валентино Гаравані.

Енн Гетевей та Джанкарло Джамметті / © Associated Press
Енн Гетевей та Джанкарло Джамметті / Фото: Associated Press

90-річний Гаравані на шоу не з'явився.

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