У блискучому міні та в компанії Джанкарло Джамметті: Енн Гетевей відвідала показ Valentino

Голлівудська акторка Енн Гетевей учора ввечері, 8 липня, з'явилася на показі кутюрної колекції італійського Модного дому Valentino.
Фешншоу відбувалося у самому серці італійської столиці – на Іспанських сходах. Моделі виходили під акомпонімент британського композитора та виконавця Labrinth, який, до речі, є головним композитором найпопулярнішого підліткового телесеріалу "Ейфорія".
Однією з головних гостей показу стала давня шанувальниця бренду Valentino — акторка Енн Гетевей. Для заходу вона обрала яскраво-рожеву мінісукню водолазку, яка була повністю розшита паєтками і мала рюшу під грудьми.
Доповнили цей гламурний лук туфлі на дуже високій платформі та підборах, а також невелика сумка на ланцюжку моделі Roman Stud. Весь образ був витриманий в одному кольорі і, звичайно, складався тільки з речей Valentino.
Компанію Енн склав Джанкарло Джамметті — італійський бізнесмен і один із засновників Модного дому Valentino та партнер самого Валентино Гаравані.
90-річний Гаравані на шоу не з'явився.
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