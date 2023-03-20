У блискучому пальті та з косою: 77-річна Гелен Міррен приїхала на телешоу

Британська акторка відвідала шоу "Доброго ранку, Америко" у Нью-Йорку. Її сфотографували на шляху на знімання.

77-річна Гелен Міррен приїхала на шоу у блискучому чорному пальті, яке одягла поверх спідниці у готичному стилі з мереживним оздобленням та чорного блейзера. Взута знаменитість була в лаконічні чорні туфлі-човники, прикрашені бантами.

Довге волосся Гелен було зібрано в одну тонку косу збоку, вона зробила макіяж на обличчі, акцентувавши увагу на губах і одягла великі сережки-кільця.

Гелен Міррен / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували вам стильний вихід Гелен Міррен у пальті з принтом "гусяча лапка" від Dolce & Gabbana та плісованій спідниці.

Також акторка викликала фурор на червоній доріжці в Лондоні на прем'єрі фільму "Шазам! "Лють богів", в якому зіграла одну з головних ролей.

Гелен Міррен / Фото: Getty Images

Читайте також: