У блискучому топі та спідниці з розрізом: Ніколь Шерзінгер позувала фотографам у розкішному образі

У блискучому топі та спідниці з розрізом: Ніколь Шерзінгер позувала фотографам у розкішному образі

Вона завітала на захід Homecoming Big Game Weekend за участю Джастіна Бібера та діджея Marshmello.

43-річна телеведуча та зірка гурту The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер відвідала захід у Каліфорнії, для якого обрала дуже ефектний та красивий образ – довгу білу спідницю з високим розрізом, яка повністю оголювала ногу.

Доповнили образ знаменитості блейзер, сріблястий клатч від Saint-Laurent та босоніжки на платформі. Але яскравою плямою вбрання стало бюстьє з розкішним декольте, яке було повністю прикрашене стразами. Звичайно ж образ доповнив макіяж і зачіска, але схоже що цього разу Ніколь одягла перуку, адже її волосся зазвичай значно довше.

Ніколь Шерзінгер / Getty Images

Також цей захід відвідала і німецька супермодель Гайді Клум. Зірка прийшла на вечірку зі своїм чоловіком.

Хайді Клум / Associated Press

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