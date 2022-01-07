У блискучому светрі і шкіряній спідниці: Наталя Могилевська записала для підписників відео

У блискучому светрі і шкіряній спідниці: Наталя Могилевська записала для підписників відео

Співачка у красивому образі привітала всіх з Різдвом.

Наталя Могилевська опублікувала в Instagram відео, на якому привітала фоловерів з Різдвом. Артистка постала у коричневому светрі з люрексом і горловиною, коричневій шкіряній спідниці максі і зі шкіряним широким поясом на талії.

Наталя зробила собі укладання, вечірній макіяж з акцентом на мідно-бронзових рум'янах і завершила лук червоним манікюром.

"З Різдвом Христовим! Нехай Бог дарує нам любов, тепло, затишок в наших оселях. Пробачення за все, що ми робили та робимо не так і допоможе нам вдячність, повага одне до одного і безумовна любов. Любові нас всім! З Різдвом Христовим!" – побажала співачка.

Нагадаємо, Могилевська у смарагдово-золотистій сукні з паєтками привітала всіх з Новим роком.