У блискучому топі і з млосним поглядом: звабливий образ Тіни Кароль на афіші концерту

Фани показали фото пікантного луку співаачки на афіші її концерту в Азербайджані.

На фансторінці Тіни Кароль опублікували світлину співачки з афіши її благодійного концерту в Азербайджані.

Там Тіна постала у звабливому образі. На ній був блискучий топ, який пікантно оголював частину грудей зірки, і розстібнуті джинси.

Вона млосно дивилась в об'єктив фотокамери.

Нагадаємо, напочатку липня Кароль показала фоловерам в Instagram знімки, зроблені вдома – у її заміському будинку. Тіна зробила селфі у білому світшоті на кухні. Вона похизувалася черешнею, яка, мабуть, виросла у її саду. Співачка також показала врожай на своєму городі.

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