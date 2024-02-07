У блискучому топі з оголеними плечима: Аня Тейлор-Джой на б'юті-івенті від Dior

27-річна акторка у стриманому луку відвідала захід у Беверлі-Гіллз.

Аня Тейлор-Джой відвідала презентацію помади Dior Rouge Lipstick від креативного директора Dior Make-up Пітер Філіпс, яка відбулася у Беверлі-Гіллз.

На івенті акторка постала у блискучому срібному топі з оголеними плечами і атласними бантиками. Верх вона скомбінувала з муаровими широкими штанями кольору вівсянки і босоніжками з блискітками.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Аня зробила хвилясте укладання, макіяж із улюбленою червоною помадою, молочно-синій манікюр та червоний педикюр. У руці вона тримала срібно-золотистий клатч-футляр.

Нагадаємо, Аня Тейлор-Джой прийшла на вечірку Jam for Janie GRAMMY Awards Viewing Party у чорній водолазці і червоному лакованому костюмі з мініспідницею.

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