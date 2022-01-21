У блискучому вбранні: елегантна Аманда Голден пройшлася червоною доріжкою в Лондоні

У блискучому вбранні: елегантна Аманда Голден пройшлася червоною доріжкою в Лондоні

Суддею шоу талантів Britain Got Talent вона є від 2007 року.

Британська теле- та радіо ведуча Аманда Голден з'явилася вчора на кастингу шоу British Got Talent, який проводився у театрі "Лондон Палладіум". На червону доріжку знаменитість вийшла у штанах блакитного кольору та у блузі з відкритими плечима Jennifer Clair, яка була повністю розшита кристалами у вигляді крапель.

Доповнили образ Аманди сумка на короткій ручці, туфлі Gianvito Rossi та ювелірні вироби від Ntinga.

Аманда Голден / Getty Images

Волосся зірки било зібране у високий хвіст, а на обличчі візажисти зробили їй гарний вечірній макіяж.

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