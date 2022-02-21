У блискучому вбранні та з букетом квітів: Ірина Білик поділилася гарною світлиною

У блискучому вбранні та з букетом квітів: Ірина Білик поділилася гарною світлиною

Співачка у розкішному образі похизувалася гарним букетом.

Ірина Білик потішила фоловерів новою фотографією. На ній співачка постала у блискучому чорному вбранні, зверху якого одягла чорний плащ із блискучими вставками.

Біляве волосся вона акуратно уклала і зробила насичений макіяж. Шию артистка прикрасила великим хрестиком із камінням на ланцюжку. Рожевий манікюр завершив її розкішний образ.

Ірина Білик / Instagram Ірини Білик

У руках Білик тримала гарний букет піоноподібних троянд.

Раніше Ірина продемонструвала домашній лук в небесно-блакитній піжамі та ляпанцях із сіро-пурпурним пір'ям. Її аутфіт доповнив рожевий манікюр, мабуть, цей колір її улюблений.

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