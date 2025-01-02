У блискучому вбранні з глибоким декольте: гламурний вихід американської співачки

До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила американська співачка Керрі Андервуд, яку супроводжували охоронці до сцени, де вона мала виступити на новорічному концерті.

Артистка мала гламурний вигляд. На ній був чорний костюм, повністю розшитий срібними паєтками, який складався зі штанів і приталеного топу з довгими рукавами і глибоким декольте. На талії у зірки був тонкий металевий пояс.

Керрі Андервуд / Фото: Getty Images

Вбрання Керрі доповнила туфлями зі стразами і камінням. У неї було гарне укладання, вечірній макіяж із блискучими тінями, довгими віями і ніжно-рожевим блиском на губах. Вуха Андервуд прикрасила сережками з кристалами, а руки – каблучками з камінням.

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