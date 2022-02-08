У блискучому жакеті від українського бренду: схудла солістка гурту KAZKA на UFW

Олександра Заріцька продемонструвала ефектний образ і схудлу фігуру.
Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька побувала на Українському тижні моди. Співачка відвідала покази українських дизайнерів і дала інтерв'ю Каті Осадчій для "Світського життя".
Співачка на UFW з'явилася у стильному аутфіті. На ній була чорна довга сукня і блискучий срібний жакет від української дизайнерки GASANOVA з написом бренду.
Вбрання співачка доповнила чорними лакованими ботильонами на високій платформі і підборах. Волосся вона розпустила і зробила макіяж із артстрілками.
Олександра продемонструвала схудлу на 30 кілограмів фігуру. У новому тілі артистка почувається чудово.
Заріцька розповіла, що худнути їй допомагають регулярні тренування і правильне харчування. Інколи вона дозволяє собі з'їсти щось калорійне, але потім "відробляє" це у спортзалі. Співачка планує скинути ще 15 кіло.
Катя Осадча обрала для фешенподії штанний костюм кольору індиго, гостроносі чорні туфлі і блискучий берет, розшитий стразами. Волосся вона розпустила і зробила в макіяжі акцент на очах.
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