У блискучому жакеті від українського бренду: схудла солістка гурту KAZKA на UFW

У блискучому жакеті від українського бренду: схудла солістка гурту KAZKA на UFW

Олександра Заріцька продемонструвала ефектний образ і схудлу фігуру.

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька побувала на Українському тижні моди. Співачка відвідала покази українських дизайнерів і дала інтерв'ю Каті Осадчій для "Світського життя".

Олександра Заріцька і Катя Осадча / Аліна Онопа, ТСН.ua

Співачка на UFW з'явилася у стильному аутфіті. На ній була чорна довга сукня і блискучий срібний жакет від української дизайнерки GASANOVA з написом бренду.

Олександра Заріцька і Катя Осадча / Аліна Онопа, ТСН.ua

Олександра Заріцька і Катя Осадча / Аліна Онопа, ТСН.ua

Вбрання співачка доповнила чорними лакованими ботильонами на високій платформі і підборах. Волосся вона розпустила і зробила макіяж із артстрілками.

Олександра Заріцька і Катя Осадча / Аліна Онопа, ТСН.ua

Олександра Заріцька і Катя Осадча / Аліна Онопа, ТСН.ua

Олександра продемонструвала схудлу на 30 кілограмів фігуру. У новому тілі артистка почувається чудово.

Олександра Заріцька і Катя Осадча / Аліна Онопа, ТСН.ua

Олександра Заріцька і Катя Осадча / Аліна Онопа, ТСН.ua

Заріцька розповіла, що худнути їй допомагають регулярні тренування і правильне харчування. Інколи вона дозволяє собі з'їсти щось калорійне, але потім "відробляє" це у спортзалі. Співачка планує скинути ще 15 кіло.

Олександра Заріцька і Катя Осадча / Аліна Онопа, ТСН.ua

Катя Осадча обрала для фешенподії штанний костюм кольору індиго, гостроносі чорні туфлі і блискучий берет, розшитий стразами. Волосся вона розпустила і зробила в макіяжі акцент на очах.

Олександра Заріцька і Катя Осадча / Аліна Онопа, ТСН.ua

Олександра Заріцька і Катя Осадча / Аліна Онопа, ТСН.ua

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