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У блузці і стьобаних штанях: стильна Пенелопа Крус приїхала на кінофестиваль в Іспанії

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У блузці і стьобаних штанях: стильна Пенелопа Крус приїхала на кінофестиваль в Іспанії

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

48-річна акторка з'явилася на заході в аутфіті від Chanel.

Пенелопа Крус відвідала 70-й Міжнародний кінофестивалю у Сан-Себастьяні. Її з оваціями зустріла публіка.

Для свого виходу акторка обрала образ total black від Chanel. Вона поєднала сорочку зі стьобаними штанями, тонким ремінцем із логотипом французького бренду та чорними босоніжками на шпильках із логотипом.

Пенелопа Крус / © Getty Images
Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

На руках у Крус були парні чорні браслети із логотипом Chanel, у вухах – білі сережки-ромби, а на шиї – перлинне намисто із буквами назви Модного дому.

Акторка розпустила волосся і підкреслила очі чорним олівцем.

Нагадаємо, на Венеційському кінофестивалі Пенелопа сяяла у чорній мереживній сукні з рожевим флористичним принтом від Chanel.

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