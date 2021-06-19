У блузці з пікантним декольте і лакованих ботфортах: сексуальна Анна Добриднєва у фотосеті

Співачка обрала для фотосесії ефектний сексуальний лук.

Анна Добриднєва знялася у пікантній фотосесії авторства Миколи Стрелюка і показала в Instagram кілька кадрів. Перед камерою артистка з'явилася у блискучій блузці з сексуальним декольте, бюстгальтері і чорних лакованих ботфортах.

Анна Добриднєва / Instagram Анни Добриднєвої

Волосся її було зібране у хвіст, а на обличчі був макіяж з акцентом на червоній помаді. Вона спокусливо позувала, сидячи на кріслі.

Анна Добриднєва / Instagram Анни Добриднєвої

"Треба перерахувати ребра Адама", — підписала знімки Аня.

Нагадаємо, раніше Добриднева знялася у фотосеті, лежачи у білосніжній постелі. Біля неї стояв келих з червоним вином. На співачці була чорна мереживна білизну, крізь яку просвічувалася її сексуальна груди.

Анна Добриднєва / Instagram Анни Добриднєвої

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Образи Анни Добриднєвої у кліпі NЕ LBSH (9 фото)

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