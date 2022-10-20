У блузці з принтом і жакеті гарбузового кольору: Катя Осадча прогулялася Подолом

Катя Осадча виклала на своїй сторінці у Facebook світлину з прогулянки Києвом.

Ведуча обрала стильний комфортний аутфіт. Вона скомбінувала жакет гарбузового кольору із кремовою блузкою з принтом та джинсами кльош. Вбрання вона доповнила бежевими черевиками та чорною сумкою із коричневими ручками. Волосся Катя зібрала у хвіст.

Катя Осадча/Facebook Каті Осадчої

У дописі вона зазначила, що, попри намагання росіян нас знищити, ми будемо жити, працювати і відновлювати все.

"Ми будемо жити, працювати, відновлювати, допомагати. Ми вміємо і навчимося ще багато чого задля перемоги! Ми помстимося за кожну смерть.

Та пішли вони … , в нас багато справ і злості! І на зміну страху і паніці в лютому, в жовтні прийшло бажання навчитися збивати дрони! (Влада закликає цивільних це не робити). Перемога скоро! Чекаємо гарних новин від наших ЗСУ #Херсон", - написала Очадча.

Нагадаємо, раніше Катя Осадча емоційно відреагувала на російську атаку столиці дронами-камікадзе.

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