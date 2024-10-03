У блузці з торочкою і в шкіряних штанах: Кейт Бланшетт сяяла на показі Louis Vuitton у Парижі

Акторка Кейт Бланшетт з'явилася серед гостей модного шоу Дому Louis Vuitton, на якому модельєр та креативний директор цього бренду Ніколя Жеск'єр презентував колекцію прет-а-порте весна-літо 2025.

Кейт вибрала для заходу білу блузу креативного фасону з накидкою та довгою тонкою торочкою. Поєднала вона її з чорними шкіряними штанами, які на талії прикрашав бант.

Лук акторки доповнили чорні туфлі на підборах та сонцезахисні окуляри. Волосся Бланшетт уклала в ідеальну зачіску з трохи підкрученими кінчиками.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Також показ відвідала ще одна лауреатка "Оскара" – 38-річна акторка Да'Він Джой Рендольф. Зірка одягла чорно-білу сукню, яку доповнила іменною сумкою.

Да'Він Джой Рендольф / Фото: Getty Images

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