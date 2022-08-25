У блузці з єпископськими рукавами: Тіна Кароль сфотографувалася біля фунікулера

Тіна Кароль вчора, у День Незалежності України, опублікувала знімок, зроблений фотографом Антоном Кулаковським біля фунікулера з українським стягом.

Одягнена артистка у білу блузку з рукавами і джинси. Образ Кароль доповнила зачіскою з локонами і макіяжем із коричневою помадою.

Тіна Кароль/Фото Anton Kulakowskiy

"Чим є для вас зараз, під час війни, незалежність України? Під час війни незалежність України стала моєю особистою незалежністю. Я повністю ототожнюю себе зі своєю країною. Її спокій – мій спокій, її живі діти – мої живі діти, її право на самовизнання – моє право на самовизнання.

Війна показала, хто є хто, вона зірвала маски удавання та півтонів, вона окреслила друзів та недругів. Вона затвердила в мені розуміння, що незалежність України - моя особиста мета, і я служитиму їй, буду вдячна їй, як дитина своїм батькам", - написала артистка.

Нагадаємо, Тіна до Дня Незалежності України заспівала Гімн країни у форматі AR. Це унікальний 4D перформанс, завдяки якому Кароль постала у вигляді цифрової голограми. Використовуючи спеціальний QR code у сторiз, виступ можна побачити одразу у доповненій реальності. AR використовує камеру телефону, щоб зображати голограму будь-де. AR також дозволяє насолодитися виконанням Гімну у віртуальному просторі та власноруч керувати голограмою, наближатися до неї буквально віч-на-віч.

Читайте також: