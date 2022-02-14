У блузі кольору фуксії та спідниці з розрізами: Діана Крюгер на Тижні моди в Нью-Йорку

У блузі кольору фуксії та спідниці з розрізами: Діана Крюгер на Тижні моди в Нью-Йорку

45-річна німецько-американська акторка потрапила під приціл фотографів.

Діану Крюгер сфотографували минулими вихідними дорогою на показ канадського модельєра тайванського походження Джейсона Ву в рамках Тижня моди в Нью-Йорку, який триває у ці дні.

Діана мала дуже яскравий вигляд, акторка була одягнена в блузку кольору фуксії в V-подібним вирізом на декольте та спідницю-міді чорного кольору з такою самою контрастною підкладкою та двома розрізами з боків.

Діана Крюгер / Getty Images

Взута зірка була в сіро-чорні туфлі з гострими носами та білими застібками навколо щиколотки. В руках Діана тримала маленький білий клатч зі зміїної шкіри із золотистою фурнітурою. У вухах у Крюгер були золоті сережки-кільця, на повіках – золотисті тіні, а на губах - червона помада. А біляве волосся Діана розпустила.

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