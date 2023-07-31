У блузі на одне плече та бюстьє: Кріссі Тейген сходила з подругою до гей-бару

37-річна мати чотирьох дітей вирішила провести час із подругою та відволіктися.
Відома модель і підприємиця Кріссі Тейген потрапила під приціл папараці в гей-барі Beaches Weho у Каліфорнії. Зірка обрала для відпочинку просте й вільне вбрання, поєднавши чорну оверсайз блузу на одне плече з широкими блакитними джинсами-палаццо.
На очах Кріссі були сонцезахисні окуляри, також вона зробила легкий макіяж. У руці жінка тримала чорну сумку в білий горох і взула туфлі на підборах.
В Instagram знаменитість показала, що під її сміливою блузою з декольте було сексуальне мереживне бюстьє чорного кольору.
Читайте також:
- В образі Барбі: Кріссі Тейген сфотографували в ефектній рожевій мінісукні
- Пікантно підкреслила декольте: Кріссі Тейген у яскраво-жовтій сукні приїхала на світський захід
- Через 2 місяці після пологів: Кріссі Тейген з'явилася на вечірці у прозорій сукні з розрізом до стегна.