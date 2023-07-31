У блузі на одне плече та бюстьє: Кріссі Тейген сходила з подругою до гей-бару

37-річна мати чотирьох дітей вирішила провести час із подругою та відволіктися.

Відома модель і підприємиця Кріссі Тейген потрапила під приціл папараці в гей-барі Beaches Weho у Каліфорнії. Зірка обрала для відпочинку просте й вільне вбрання, поєднавши чорну оверсайз блузу на одне плече з широкими блакитними джинсами-палаццо.

Кріссі Тейген / Фото: Getty Images

На очах Кріссі були сонцезахисні окуляри, також вона зробила легкий макіяж. У руці жінка тримала чорну сумку в білий горох і взула туфлі на підборах.

В Instagram знаменитість показала, що під її сміливою блузою з декольте було сексуальне мереживне бюстьє чорного кольору.

Кріссі Тейген / Фото: Instagram Кріссі Тейген

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