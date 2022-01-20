У блузі з ефектною шнурівкою: зірку "Дивовижної місіс Мейзел" сфотографували в Лос-Анджелесі

Усі нюанси образу зірки були детально продумані.

18 лютого відбудеться прем'єра 4 сезону комедійного серіалу "Дивовижна місіс Мейзел", тому заради просування шоу, головна зірка, 31-річна актриса Рейчел Броснаген, з'являється зараз на різних шоу, де розповідає про проєкт. Вчора зірку помітили дорогою на програму Джиммі Кіммела.

Рейчел Броснаген / Getty Images

Рейчел була одягнена у синій костюм, який складався з довгої спідниці та блузи на шнурівці спереду. Блузу акторка одягла на голе тіло, а ось образ доповнила гостроносими босоніжками та невеликою сумкою. Також були продумані й інші дрібниці в образі: манікюр, прикраси та макіяж, адже всі вони теж були виконані у синіх відтінках.

Ready or not, here she comes. Season 4 of The Marvelous #MrsMaisel premieres February 18 on @PrimeVideo. pic.twitter.com/fmwM6hfoqZ — The Marvelous Mrs. Maisel (@MaiselTV) November 30, 2021

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