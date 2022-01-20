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У блузі з ефектною шнурівкою: зірку "Дивовижної місіс Мейзел" сфотографували в Лос-Анджелесі

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У блузі з ефектною шнурівкою: зірку "Дивовижної місіс Мейзел" сфотографували в Лос-Анджелесі

Рейчел Броснаген / Getty Images

Усі нюанси образу зірки були детально продумані.

18 лютого відбудеться прем'єра 4 сезону комедійного серіалу "Дивовижна місіс Мейзел", тому заради просування шоу, головна зірка, 31-річна актриса Рейчел Броснаген, з'являється зараз на різних шоу, де розповідає про проєкт. Вчора зірку помітили дорогою на програму Джиммі Кіммела.

Рейчел Броснаген / © Getty Images
Рейчел Броснаген / Getty Images

Рейчел була одягнена у синій костюм, який складався з довгої спідниці та блузи на шнурівці спереду. Блузу акторка одягла на голе тіло, а ось образ доповнила гостроносими босоніжками та невеликою сумкою. Також були продумані й інші дрібниці в образі: манікюр, прикраси та макіяж, адже всі вони теж були виконані у синіх відтінках.

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