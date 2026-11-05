У блузі з геометричним принтом і спідниці-карго: Іванна Сахно з’явилася на світському заході в Лос-Анджелесі

Іванна Сахно / © Getty Images

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Іванна Сахно відвідала захід на честь Адрії Архона, лауреатки премії WIF Max Mara Face of the Future Award 2026, у Лос-Анджелесі.

Українська акторка постала там у блузі з високим коміром і довгими вільними рукавами з манжетами. Її прикрашав дрібний геометричний принт у світлих і темних відтінках, який створював оптичний ефект об’ємних кубів.

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Іванна Сахно / © Getty Images

Блузу Іванна заправила у сіро-коричневу спідницю максі з високим посадженням, широким поясом і розрізом спереду. Прямий крій доповнювали великі накладні кишені з клапанами в стилі карго й виразні вертикальні шви.

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Вбрання Сахно поєднала з чорними гостроносими туфлями. Із прикрас на ній була тонка золотиста каблучка.

Іванна зробила акуратне хвилясте укладання, ніжний макіяж з бежевою помадою і нюдовий манікюр.

Нагадаємо, Іванна Сахно у сукні з оголеними плечима позувала на прем’єрі фільму «M3GAN 2.0» у Нью-Йорку.

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