У блузі з розкішною аплікацією та з синім манікюром: акторка Сандра О на червоній доріжці

У блузі з розкішною аплікацією та з синім манікюром: акторка Сандра О на червоній доріжці

Для червоних доріжок акторка часто обирає саме штанні ансамблі.

Акторка Сандра О, яку багато хто полюбив завдяки ролям у серіалах "Вбиваючи Єву" та "Кафедра", взяла участь у галапоказі мультфільму "Я червонію". Зірковий захід відбувся у Великій Британії в кінотеатрі Everyman Borough Yards.

На червону доріжку акторка вийшла в чорних широких штанах-палацо з високою талією з пряжкою, які поєднала з білою блузою з довгими рукавами фасону "єпископ", яка спереду була розшита аплікацією з кристалів. Волосся Сандра зібрала у високу зачіску, а маленькими акцентами образу стали діамантові сережки, яскравий макіяж та синій манікюр.

Сандра О / Getty Images

У мультфільмі акторка озвучила одного із персонажів – Мін Лі – маму головної героїні, тринадцятирічної Мейлін Лі. Дівчинка-підліток має суперсилу — коли вона занадто хвилюється, моментально перетворюється на велику червону панду через містичний зв'язок її пращурів із червоними пандами.

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