У блузі з величезними рукавами: Шерон Стоун вийшла до фотографів у розкішному вбранні

Вбрання зірки було з колекції осінь-зима 2024 року.

66-річна голлівудська акторка Шерон Стоун відвідала 35-ту щорічну церемонію вручення премії GLAAD Media Awards, яка відбулася у готелі Beverly Hilton.

Для заходу вона обрала чорно-білий лук від сирійського модельєра Рамі аль Алі, в якому поєднала біла блуза та чорні штани. У блузи Стоун були величезні рукави, які прикрашали чорне пір'я, а також V-подібне декольте. А ось штани були виконані з атласної шовкової тканини та мали високе посадження.

Образ акторка доповнила чорними слінгбеками, золотим клатчем, а також оригінальними прикрасами із підвісками.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Також ці заходи відвідала Сідні Свіні у гламурній сукні Miu Miu з декором, а також зірка серіалу "Тед Лассо", акторка Джуно Темпл, у ніжно-рожевій сукню від Vivienne Westwood.

Сідні Суїні / Фото: Getty Images

Джуно Темпл / Фото: Getty Images

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