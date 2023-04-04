У блузі з відкритими плечима та з довгою косою: Селена Гомес сходила на презентацію косметики

Вона обрала для заходу вбрання в одному кольорі, а яскравим акцентом у образі стали сережки.

Селена Гомес у перервах між зніманнями серіалу "Вбивства в одній будівлі" активно займається просуванням своєї косметики Rare Beauty у Нью-Йорку. Днями зірку помітили дорогою на презентацію нового продукту — колекції відтінкових олійок для губ Rare Beauty Soft Pinch.

Вона обрала для події total look чорному кольорі. Селена поєднала чорні штани-кльош від Proenza Schouler із шовковою блузою від Alexander Wang, у якої були опущені плечі.

Також 30-річна Гомес накинула на плечі шубу зі штучного хутра від Mango, а у руці тримала сумку-портфель із короткою ручкою від Delvaux.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Волосся зірка зібрала в гладку зачіску і заплела в довгу косу, використавши накладні пасма волосся для цього. На обличчі у Селени був лаконічний макіяж зі стрілками, а у вухах незвичайні великі сережки.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Також на сторінці в Instagram вона показує фото з новою помадою та макіяж, який нею зробила.

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