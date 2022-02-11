У блузі з вирізом до пупка: Блейк Лайвлі вибрала пікантний лук для світського виходу

Блейк Лайвлі сфотографували з чоловіком Раяном Рейнольдсом у Нью-Йорку.
Пара прямувала на прем'єру вистави "Музикант" у театрі "Зимовий сад" у Нью-Йорку.
34-річна Лайвлі рідко з'являється зараз у світському суспільстві, але якщо виходить кудись, то має розкішний вигляд. Цього разу для виходу Лайвлі обрала фіолетовий штанний костюм, що ідеально сидить по фігурі, до якого підібрала шовкову сорочку з глибоким вирізом на декольте від Sergio Hudson.
Вечірній образ Блейк доповнила сережками-висячками з фіолетовими каменями в обрамленні дрібного каміння кольору бірюзи. Акторка також зробила кучеряві локони та вечірній макіяж. Також її образ доповнював клатч, розшитий камінням, а на пальцях у Блейк виблискувало кілька різних каблучок. Дорогою на виставу Блейк йшла у чорній захисній масці на обличчі.
Її чоловік Раян Рейнольдс теж був у костюмі фіолетового кольору у велику клітинку та у синій сорочці з розстебнутими ґудзиками.
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