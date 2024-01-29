У блузі з вишитими паєтками квітами: гарна 86-річна Джейн Фонда відвідала світську церемонію

Джейн Фонда відвідала церемонію вручення нагород Environmental Media Association Awards 2024, яка відбулася у Лос-Анджелесі.

На червоній доріжці акторка з'явилася у чорних штанях-кльош і чорній блузі з красивими вишитими паєтками квітами на рукавах. Підперезалася Джейн оксамитовим поясом і взула чорне замшеве взуття.

Джейн Фонда / Фото: Getty Images

Аутфіт вона доповнила елегантними діамантовими сережками і золотим кольє із діамантами. Фонда зробила зачіску з локонами, макіяж смокі-айс і з рожевою помадою та ніжно-рожевий манікюр.

Нагадаємо, Джейн Фонда на кінофестивалі Tribeca у Нью-Йорку минулого року постала у білосніжному образі і з пітоновою сумкою.

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