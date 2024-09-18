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У блузі зі зміїним принтом: Голлі Беррі під прицілом папараці в Нью-Йорку

У блузі зі зміїним принтом: Голлі Беррі під прицілом папараці в Нью-Йорку

Голлі Беррі / Фото: Getty Images

Зірка з'явилася у вбранні з анімалістичним малюнком на тканині.

58-річна оскароносна акторка Голлі Беррі потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку, коли разом зі своїм бойфрендом Ван Гантом йшла до машини.

На відомій акторці було ефектне вбрання, що включало блузу в зміїний принт і вільні пом'яті штани чорного кольору. Це вбрання вона носила у поєднанні з туфлями на підборах та стильними сонцезахисними окулярами. На обличчі Голлі зробила трендовий лате-макіяж, а волосся уклала в об'ємну зачіску.

Голлі Беррі / © Getty Images
Голлі Беррі / Фото: Getty Images

Фото зірки зробили наступного дня після її появи на прем'єрі фільму "Хижий ліс", що відбулася на Regal Times Square у Нью-Йорку. На цьому заході вона була у центрі уваги, оскільки у картині зіграла головну роль. На червоній доріжці Беррі позувала в гламурній сукні Tamara Ralph із галтером, який прикрашав великий ланцюг.

Голлі Беррі / © Associated Press
Голлі Беррі / Фото: Associated Press

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