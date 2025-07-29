У блузці з бантом і спідниці з розрізами: Памела Андерсон в образі total black зʼявилася у Нью-Йорку

Памела Андерсон / © Getty Images

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Памела Андерсон потрапила до обʼєктивів папараці у районі Верхній Іст-Сайд у Нью-Йорку. Акторка зараз активно займається промотуром комедійного бойовика «Голий пістолет» від студії Paramount Pictures. У ремейку культової франшизи вона зіграла фатальну білявку Бет Девенпорт.

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела мала ефектний вигляд у всьому чорному. На ній була елегантна блузка з бантом на комірі і короткими широкими рукавами. Верх вона скомбінувала зі спідницею міді з кишенями і розрізами по боках, а також із капроновими колготами у дрібний горошок. Взута вона була у чорні гостроносі туфлі на шпильках.

Андерсон була із укладанням із локонами і максимально натуральним макіяжем із глянцевим блиском на губах.

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Нагадаємо, Памела Андерсон із синами-красенями і в елегантній чорній сукні зʼявилася на премʼєрі «Голий пістолет» у Нью-Йорку.