У блузці з глибоким вирізом і спідниці з розрізом: Вікторія Бекхем сходила на шоу

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем відвідала шоу Енді Коена на SiriusXM у Нью-Йорку, на якому вона розповіла про свій документальний серіал для Netflix.

У студії вона постала у лаконічному образі total black із пікантним акцентом. На дизайнерці була блузка з глибоким вирізом і рукавами трішки нижне ліктів. Верх Віккі скомбінувала зі спідницею з високим розрізом і з чорними мюлями на шпильках.

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Бекхем зробила зачіску з локонами, макіяж із підкресленими чорним олівцем очима та білі манікюр і педикюр. Шию вона прикрасила тонким делікатним ланцюжком, а руки — годинником і каблучкою з великим камінцем.

