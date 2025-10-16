ТСН у соціальних мережах

У блузці з глибоким вирізом і спідниці з розрізом: Вікторія Бекхем сходила на шоу

Дизайнерка і колишня учасниця британського гурту Spice Girls в образі total black прийшла ддо студыъ SiriusXM.

Вікторія Бекхем

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем відвідала шоу Енді Коена на SiriusXM у Нью-Йорку, на якому вона розповіла про свій документальний серіал для Netflix.

У студії вона постала у лаконічному образі total black із пікантним акцентом. На дизайнерці була блузка з глибоким вирізом і рукавами трішки нижне ліктів. Верх Віккі скомбінувала зі спідницею з високим розрізом і з чорними мюлями на шпильках.

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Бекхем зробила зачіску з локонами, макіяж із підкресленими чорним олівцем очима та білі манікюр і педикюр. Шию вона прикрасила тонким делікатним ланцюжком, а руки — годинником і каблучкою з великим камінцем.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем в ажурних колготках і жакеті на голе тіло знялася у фотосесії для глянцю.

