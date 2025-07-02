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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
273
Час на прочитання
1 хв

У блузці з оксамитовим бантом і мініспідниці: папараці заскочили Наталі Портман під час знімань романтичної комедії

44-річна акторка у гарному чорно-білому луку з'явилася на знімальному майданчику нового фільму.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Наталі Портман

Наталі Портман / © Getty Images

Папараці заскочили Наталі Портман під час знімань романтичної комедії Good Sex у районі Вест-Віллидж у Нью-Йорку.

Акторка продемонструвала гарний аутфіт, який поєднав жіночність і стриманий шик. На ній була біла блузка з фактурними защипами й акцентним чорним оксамитовим бантом на комірі, що додав образу легкої романтичності у дусі французьких модниць. А декоративні чорні оксамитові клапани на грудях із золотими ґудзиками додали сучасної нотки і геометрії силуету.

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Верх Наталі скомбінувала з чорною мініспідницею, яка підкреслила її стрункі ноги й створила витончений контраст із білим верхом. Взута вона була у лаконічні чорні балетки з лакованої шкіри. В одній руці Портман несла невелику чорну сумочку, а в іншій — напій з льодом.

Зірка зробила укладання з легкими хвилями, макіяж із помадою ягідного відтінку та одягла на обличчя чорні окуляри у стилі «котяче око».

У фільмі Good Sex Наталі грає сімейну психотерапевтку Еллі, яка після розчарувань в особистому житті вирішує знову почати ходити на побачення. Її увагу привертають два абсолютно різні чоловіки: 20-річний хіпстер із Брукліна та успішний 50-річний бізнесмен з Мангеттена.

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Дата публікації
Кількість переглядів
273
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