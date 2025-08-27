У блузці з V-подібним вирізом і спідниці з флористичним принтом: Лора Дерн у Венеції

Лора Дерн / © Associated Press

Лора Дерн прибула до Італії, щоб відвідати Венеційським кінофестиваль, який стартував 27 серпня.

Акторку зазнімкували біля та у водному таксі. Вона мала ніжний жіночний вигляд. На зірці була біла блузка з V-подібним вирізом і пишними рукавами та біло-блакитна спідниця міді А-силуету з флористичним принтом. Талію Лора підкреслила чорним поясом із милими білими квітами.

Вбрання Дерн доповнила чорними лакованими босоніжками на стійких підборах і з ремінцями на щиколотках.

Лора зробила об’ємне укладання з локонами, макіяж із рожевою помадою і червоний манікюр. На шиї у неї був золотий ланцюжок, а на руці каблучка з великими каменем.