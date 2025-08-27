ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
21
Час на прочитання
1 хв

У блузці з V-подібним вирізом і спідниці з флористичним принтом: Лора Дерн у Венеції

58-річну акторку ми побачимо на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Лора Дерн

Лора Дерн / © Associated Press

Лора Дерн прибула до Італії, щоб відвідати Венеційським кінофестиваль, який стартував 27 серпня.

Акторку зазнімкували біля та у водному таксі. Вона мала ніжний жіночний вигляд. На зірці була біла блузка з V-подібним вирізом і пишними рукавами та біло-блакитна спідниця міді А-силуету з флористичним принтом. Талію Лора підкреслила чорним поясом із милими білими квітами.

Лора Дерн / © Associated Press

Лора Дерн / © Associated Press

Вбрання Дерн доповнила чорними лакованими босоніжками на стійких підборах і з ремінцями на щиколотках.

Лора Дерн / © Associated Press

Лора Дерн / © Associated Press

Лора зробила об’ємне укладання з локонами, макіяж із рожевою помадою і червоний манікюр. На шиї у неї був золотий ланцюжок, а на руці каблучка з великими каменем.

Дата публікації
Кількість переглядів
21
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie