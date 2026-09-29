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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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33
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У блискучій червоній сукні: 88-річна Джейн Фонда викликала фурор ефектною появою на подіумі у Парижі

Легендарна акторка вкотре довела, що стиль і впевненість не мають вікових обмежень.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Джейн Фонда

Джейн Фонда / © Getty Images

Джейн Фонда стала однією із зірок показу Le Défilé L’Oréal Paris «Express Your Worth», який відбувся у межах Тижня моди в Парижі. Разом з іншими знаменитостями вона вийшла на подіум біля Ейфелевої вежі, демонструючи впевненість і неймовірну харизму.

Для шоу акторка обрала ефектну червону сукню, повністю розшиту блискітками. Вбрання мало приталений силует, довгі рукави та спідницю до щиколоток, яка підкреслила струнку фігуру зірки. Сукня також мала драпування з вузлом на грудях і невеликий краплеподібний виріз.

Джейн Фонда / © Getty Images

Джейн Фонда / © Getty Images

Образ Фонда доповнила бордовими лакованими туфлями у ретростилі з ремінцем. Її сиве волосся було укладене у пишні пружні локони, а в макіяжі акцент зробили на очах і яскравій червоній помаді.

На подіумі Джейн усміхалася, грайливо позувала та почувалася надзвичайно впевнено. У свої 88 років акторка має розкішний вигляд і вкотре демонструє, що елегантність, жіночність та любов до життя не залежать від цифри у паспорті.

Нагадаємо, на подіумі цього вечора також з’явилася Єва Лонгорія у комбінезоні з глибоким декольте.

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