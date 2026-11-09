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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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25
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У блискучій червоній сукні з оголеним плечем: Сальма Гаєк зачарувала розкішним образом на галавечорі

60-річна акторка продемонструвала ефектний вечірній аутфіт від Gucci.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Сальма Гаєк

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк відвідала галавечір LACMA Art+Film Gala, який відбувся у Музеї мистецтв округу Лос-Анджелес. На заході зірка з’явилася у розкішному вбранні, в якому мала приголомшливий вигляд.

Акторка постала в червоній сукні від Модного дому Gucci, яка була повністю всипана дрібними блискучими камінцями і красиво мерехтіла під спалахами фотокамер.

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Вбрання мало обтислий силует, який підкреслив пишний бюст, тонку талію і жіночні вигини фігури акторки. Верх сукні був асиметричним з відкритим правим плечем і довгим рукавом на лівій руці.

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Аутфіт Сальма доповнила червоним клатчем зі зміїною текстурою і золотистою застібкою, дорогоцінним браслетом із камінням, масивними каблучками і сережками.

Гаєк зробила обʼємне хвилясте укладання і макіяж з пишними віями і помадою ніжного рожево-нюдового відтінку.

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

На заході акторка також позувала разом зі своїм чоловіком — французьким бізнесменом Франсуа-Анрі Піно, який був одягнений у класичний чорний смокінг із білою сорочкою та чорним метеликом.

Франсуа-Анрі Піно і Сальма Гаєк / © Associated Press

Франсуа-Анрі Піно і Сальма Гаєк / © Associated Press

Нагадаємо, Сальма Гаєк червоною сукнею з драпуванням підкреслила пишні форми.

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