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- Шоу-бізнес
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У блискучій червоній сукні з оголеним плечем: Сальма Гаєк зачарувала розкішним образом на галавечорі
60-річна акторка продемонструвала ефектний вечірній аутфіт від Gucci.
Сальма Гаєк відвідала галавечір LACMA Art+Film Gala, який відбувся у Музеї мистецтв округу Лос-Анджелес. На заході зірка з’явилася у розкішному вбранні, в якому мала приголомшливий вигляд.
Акторка постала в червоній сукні від Модного дому Gucci, яка була повністю всипана дрібними блискучими камінцями і красиво мерехтіла під спалахами фотокамер.
Вбрання мало обтислий силует, який підкреслив пишний бюст, тонку талію і жіночні вигини фігури акторки. Верх сукні був асиметричним з відкритим правим плечем і довгим рукавом на лівій руці.
Аутфіт Сальма доповнила червоним клатчем зі зміїною текстурою і золотистою застібкою, дорогоцінним браслетом із камінням, масивними каблучками і сережками.
Гаєк зробила обʼємне хвилясте укладання і макіяж з пишними віями і помадою ніжного рожево-нюдового відтінку.
На заході акторка також позувала разом зі своїм чоловіком — французьким бізнесменом Франсуа-Анрі Піно, який був одягнений у класичний чорний смокінг із білою сорочкою та чорним метеликом.
Нагадаємо, Сальма Гаєк червоною сукнею з драпуванням підкреслила пишні форми.