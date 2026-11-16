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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
52
Час на прочитання
1 хв

У блискучій майці з глибоким декольте: Александр Скарсгард здивував своїм образом на кінопремії

Актор продемонстрував черговий екстравагантний образ.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Александр Скарсгард

Александр Скарсгард / © Getty Images

Шведський актор Александр Скарсгард продемонстрував незвичайний образ на червоній доріжці 17-ї церемонії Governors Awards. Захід відбувся 15 листопада в Голлівуді та зібрав безліч зірок кіноіндустрії.

Александр Скарсгард / © Getty Images

Александр Скарсгард / © Getty Images

50-річний артист відмовився від традиційного смокінга і зробив ставку на більш сміливий наряд. Перед фотографами він з’явився в чорному костюмі, під яким була срібляста блискуча майка з глибоким V-подібним вирізом. Образ доповнювали блискучий жилет і класичні штани.

Александр Скарсгард / © Getty Images

Александр Скарсгард / © Getty Images

На церемонії зібралося багато зірок Голлівуду. Серед гостей вечора були Олівія Вайлд, Флоренс П’ю, Шарліз Терон, Зендея, Емма Стоун, Пенелопа Крус та Тімоті Шаламе.

Під час заходу вручили почесні нагороди Американської кіноакадемії. Цього року їх отримали актриса Гленн Клоуз, режисер Рідлі Скотт та аніматор Флойд Норман.

Нагадаємо, раніше Александр Скарсгард з’явився на червоній доріжці у золотому костюмі та прозорих туфлях.

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