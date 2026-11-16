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- Шоу-бізнес
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У блискучій майці з глибоким декольте: Александр Скарсгард здивував своїм образом на кінопремії
Актор продемонстрував черговий екстравагантний образ.
Шведський актор Александр Скарсгард продемонстрував незвичайний образ на червоній доріжці 17-ї церемонії Governors Awards. Захід відбувся 15 листопада в Голлівуді та зібрав безліч зірок кіноіндустрії.
50-річний артист відмовився від традиційного смокінга і зробив ставку на більш сміливий наряд. Перед фотографами він з’явився в чорному костюмі, під яким була срібляста блискуча майка з глибоким V-подібним вирізом. Образ доповнювали блискучий жилет і класичні штани.
На церемонії зібралося багато зірок Голлівуду. Серед гостей вечора були Олівія Вайлд, Флоренс П’ю, Шарліз Терон, Зендея, Емма Стоун, Пенелопа Крус та Тімоті Шаламе.
Під час заходу вручили почесні нагороди Американської кіноакадемії. Цього року їх отримали актриса Гленн Клоуз, режисер Рідлі Скотт та аніматор Флойд Норман.
Нагадаємо, раніше Александр Скарсгард з’явився на червоній доріжці у золотому костюмі та прозорих туфлях.