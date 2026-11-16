У блискучій майці з глибоким декольте: Александр Скарсгард здивував своїм образом на кінопремії

Александр Скарсгард / © Getty Images

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Шведський актор Александр Скарсгард продемонстрував незвичайний образ на червоній доріжці 17-ї церемонії Governors Awards. Захід відбувся 15 листопада в Голлівуді та зібрав безліч зірок кіноіндустрії.

Александр Скарсгард / © Getty Images

50-річний артист відмовився від традиційного смокінга і зробив ставку на більш сміливий наряд. Перед фотографами він з’явився в чорному костюмі, під яким була срібляста блискуча майка з глибоким V-подібним вирізом. Образ доповнювали блискучий жилет і класичні штани.

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Александр Скарсгард / © Getty Images

На церемонії зібралося багато зірок Голлівуду. Серед гостей вечора були Олівія Вайлд, Флоренс П’ю, Шарліз Терон, Зендея, Емма Стоун, Пенелопа Крус та Тімоті Шаламе.

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Під час заходу вручили почесні нагороди Американської кіноакадемії. Цього року їх отримали актриса Гленн Клоуз, режисер Рідлі Скотт та аніматор Флойд Норман.

Нагадаємо, раніше Александр Скарсгард з’явився на червоній доріжці у золотому костюмі та прозорих туфлях.

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