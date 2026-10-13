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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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265
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1 хв

У блискучій сукні з глибоким декольте: 72-річна Крісті Брінклі викликала фурор розкішним образом у Каннах

Американська супермодель в ефектному вбранні похизувалася стрункою фігурою.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Крісті Брінклі

Крісті Брінклі / © Getty Images

Крісті Брінклі відвідала церемонію зняття відбитків її рук у межах міжнародного ринку телевізійного контенту MIDCOM у Каннах.

На червоній доріжці знаменитість з’явилася у розкішному образі. Вона одягла довгу сукню з нюдовою основою, повністю розшиту великими дзеркальними паєтками, які красиво виблискували на світлі.

Крісті Брінклі / © Getty Images

Крісті Брінклі / © Getty Images

Вбрання мало обтислий силует і глибоке V-подібне декольте, оздоблене камінням. Сукня чудово підкреслила струнку фігуру Крісті. Зверху вона одягла укорочену чорну шкіряну куртку на блискавці-застібці, яка додала її гламурному аутфіту нотку зухвалості.

Взута Брінклі була у сріблясті туфлі-човники з гострими носами. Вуха вона прикрасила довгими сережками з камінням. Супермодель зробила червоний манікюр, красиву зачіску з локонами, а також макіяж з акцентом на червоній помаді.

Брінклі мала неймовірний вигляд, багато усміхалася і залюбки позувала фотографам на знаменитих червоних сходах у Каннах.

Нагадаємо, Крісті Брінклі вийшла на подіум під час Тижня моди в Нью-Йорку — це було її перше дефіле за сім років. Супермодель продефілювала в елегантній гірчично-бежевій сукні з відкритими плечима і викликала гучні овації.

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