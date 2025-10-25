- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 97
- Час на прочитання
- 1 хв
У блискучій сукні з розрізом і шубі з пір’ям: Нікі Гілтон у гламурному луку сходила на вечерю
Молодша сестра Періс Гілтон — 42-річна Нікі Гілтон-Ротшильд — в образі total black вийшла у світ.
До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Нікі Гілтон-Ротшильд, яка йшла на вечерю журналу Interview та Cartier.
Для свого виходу білявка обрала гламурний образ total black. На ній була вечірня сукня міді зі стразами, прозорою спідницею і високим розрізом, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги. Зверху вона одягла об’ємну вкорочену шубу зі страусиним пір’ям.
Аутфіт Гілтон доповнила чорними сатиновими мюлями, прикрашеними камінням, і невеликою чорною сумочкою із золотими кільцями зі стразами.
Нікі зробила укладання з м’якими хвилями і макіяж із чорними стрілками і рожевою помадою. У вухах у неї були лаконічні золоті сережки з діамантами, на шиї — діамантове намисто, а на руці — велика каблучка у вигляді голови пантери.
Нагадаємо, Нікі Гілтон продемонструвала ідеальний осінній образ.