У блискучій сукні з розрізом і шубі з пір’ям: Нікі Гілтон у гламурному луку сходила на вечерю

Нікі Гілтон / © Getty Images

До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Нікі Гілтон-Ротшильд, яка йшла на вечерю журналу Interview та Cartier.

Для свого виходу білявка обрала гламурний образ total black. На ній була вечірня сукня міді зі стразами, прозорою спідницею і високим розрізом, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги. Зверху вона одягла об’ємну вкорочену шубу зі страусиним пір’ям.

Аутфіт Гілтон доповнила чорними сатиновими мюлями, прикрашеними камінням, і невеликою чорною сумочкою із золотими кільцями зі стразами.

Нікі зробила укладання з м’якими хвилями і макіяж із чорними стрілками і рожевою помадою. У вухах у неї були лаконічні золоті сережки з діамантами, на шиї — діамантове намисто, а на руці — велика каблучка у вигляді голови пантери.

