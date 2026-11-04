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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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14
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У блискучому пальті з відвертим розрізом: художниця з костюмів засвітила сідниці дорогою на модну премію

Здавалося, що Джун Амброз одягла пальто задом наперед.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Джун Амброз

Джун Амброз / © Getty Images

Художниця з костюмів Джун Амброз потрапила до об’єктивів папараці дорогою на церемонію CFDA Fashion Awards у Нью-Йорку. Вона позувала на сходах, усміхаючись і озираючись до фотографів.

На Джун було довге чорне пальто з блискучим фактурним оздобленням і відкладним коміром, яке ззаду мало високий розріз і ґудзики уздовж краю. Верхній одяг відкривав чорне боді і сідниці, прикриті чорними капроновими колготами.

Джун Амброз / © Getty Images

Джун Амброз / © Getty Images

Образ Амброз доповнила чорними гостроносими туфлями-човниками на високих тонких шпильках. У руці вона тримала невеликий чорний клатч із золотистою застібкою.

Особливу увагу привертав високий чорний капелюх скульптурної форми з широкою складкою та подовженою деталлю збоку, з-під якого визирав об’ємний пучок. У макіяжі Джун підкреслила очі темними тінями й підводкою, додала сяйливого хайлайтера на вилиці і нюдового блиску на губи. Вуха художниця прикрасила діамантовими сережками-цвяшками.

Нагадаємо, Джун Амброз на церемонію нагородження премії журналу Glamour «Жінка року» одягла елегантну рожеву сукню максі зі спідницею-шлейфом.

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