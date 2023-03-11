У боді і ботфортах в ліжку: учасниця "Холостяка-12" спокусливо похизувалася пишним декольте

Учасниця 12-го сезону шоу "Холостяк" Марина Голд опублікувала в Instagram свої нові пікантні світлини.

На них дівчина постала у сексуальному образі. Марина одягла чорне боді із золотистим ланцюжком на відвертому декольте, яке ідеально підкреслило її пишний спокусливий бюст.

Марина Голд/Instagram

Лук красуня доповнила високими ботфортами і елегантним жакетом, який накинула на плечі.

Марина зробила гарне укладання з локонами, насичений макіяж із акцентом на яскраво-червоній помаді і блакитний манікюр. У вухах у неї були довгі срібні сережки.

Марина Голд/Instagram

Голд звабливо позувала біля стіни, а потім – на ліжку.

Нагадаємо, інша учасниця проєкту "Холстяк-12" Олександра Мудра показала фото топлес.

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