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У боді і крокодилячій спідниці з ремінцями: Кім Кардашян прикрасила обкладинку відомого журналу

У боді і крокодилячій спідниці з ремінцями: Кім Кардашян прикрасила обкладинку відомого журналу

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1641
Час на прочитання
1 хв
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У боді і крокодилячій спідниці з ремінцями: Кім Кардашян прикрасила обкладинку відомого журналу

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

42-річна зірка реаліті і бізнесвумен з'явилася на обкладинці журналу TIME.

Кім Кардашян з'явилася на обкладинці журналу TIME. За версією видання, її бренд корегувальної спідньої білизни Skims потрапив до щорічного рейтингу топ-100 найвпливовіших компаній 2023 року (Most Influential Companies). Прибуток її компанії за минулий рік склав пів мільярда доларів.

Кім заснувала бренд у 2019 році. За ці чотири роки його асортимент розширився до купальників, футболок, суконь і домашнього одягу.

На обкладинці Кардашян постала у сексуальному образі total blak, який ідеально підкреслив її сексуальні форми. На Кім було боді з довгими рукавами і спідниці з крокодилячої шкіри і ремінцями з одного боку. Волосся її розпущене, а на обличчі макіяж із довгими віями.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, минулого разу Кім Кардашян похизувалася фігурою у рожевому бікіні від власного бренду.

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Дата публікації
Перегляди
1641
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