У боді і на шпильках: Надя Мейхер сексуально позувала, лежачи в полі

У боді і на шпильках: Надя Мейхер сексуально позувала, лежачи в полі

Артистка обожнює експериментувати з образами і зніматися у фотосесіях.

Надя Мейхер показала в Instagram пікантні знімки з нового цікавого фотосету авторства Юлії Лисенко. На них артистка сексуально позує, лежачи в полі. Зірка закинула назад голову і прикрила обличчя рукою.

Одягнена вона у біле боді і босоніжки на шпильці. На стегні вона продемонструвала велике татуювання.

"Le Provence ..." — підписала знімок Мейхер.

Ще знаменитість виклала відео зі знімань, де вона у жіночних вбраннях позує на камеру.

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