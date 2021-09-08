У боді і на шпильках: Надя Мейхер сексуально позувала, лежачи в полі

Артистка обожнює експериментувати з образами і зніматися у фотосесіях.
Надя Мейхер показала в Instagram пікантні знімки з нового цікавого фотосету авторства Юлії Лисенко. На них артистка сексуально позує, лежачи в полі. Зірка закинула назад голову і прикрила обличчя рукою.
Одягнена вона у біле боді і босоніжки на шпильці. На стегні вона продемонструвала велике татуювання.
"Le Provence ..." — підписала знімок Мейхер.
Ще знаменитість виклала відео зі знімань, де вона у жіночних вбраннях позує на камеру.
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