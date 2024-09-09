У боді і прозорій спідниці: Ана де Армас блиснула сосками на червоній доріжці

36-річна кубино-іспанська акторка обрала для своєї появи пікантний лук від Louis Vuitton.
Ана де Армас з'явилася на прем'єрі фільму "Едем" режисера Рона Говарда, яка відбулася на Міжнародному кінофестивалі у Торонто.
На червоній доріжці акторка постала у світлому вбранні від бренду Louis Vuitton, яке складалося з боді і прозорої асиметричної спідниці, розшитої бісером і дзеркальними трикутниками.
Оскільки під боді був відсутній бюстгальтер, то через тонку тканину були помітні її соски.
Аутфіт Ана доповнила бежевими лакованими туфлями на шпильках.
Акторка розпустила волосся, зробила макіяж із акцентом на червоній помаді, шию прикрасила розкішним діамантовим кольє, а руки – браслетом і каблучкою з діамантами.
Нагадаємо, у фільмі "Едем" зіграла також Сідні Свіні, яка одягла на прем'єру білу пишну сукню від бренду Erdem, прикрашену рожевими і кремовими квітковими аплікаціями, і вкорочену накидку з коміром.
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