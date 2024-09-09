У боді і прозорій спідниці: Ана де Армас блиснула сосками на червоній доріжці

36-річна кубино-іспанська акторка обрала для своєї появи пікантний лук від Louis Vuitton.

Ана де Армас з'явилася на прем'єрі фільму "Едем" режисера Рона Говарда, яка відбулася на Міжнародному кінофестивалі у Торонто.

На червоній доріжці акторка постала у світлому вбранні від бренду Louis Vuitton, яке складалося з боді і прозорої асиметричної спідниці, розшитої бісером і дзеркальними трикутниками.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

Оскільки під боді був відсутній бюстгальтер, то через тонку тканину були помітні її соски.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

Аутфіт Ана доповнила бежевими лакованими туфлями на шпильках.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

Акторка розпустила волосся, зробила макіяж із акцентом на червоній помаді, шию прикрасила розкішним діамантовим кольє, а руки – браслетом і каблучкою з діамантами.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у фільмі "Едем" зіграла також Сідні Свіні, яка одягла на прем'єру білу пишну сукню від бренду Erdem, прикрашену рожевими і кремовими квітковими аплікаціями, і вкорочену накидку з коміром.

Читайте також: