У боді і спідниці з торочкою: Аня Тейлор-Джой в образі total black прийшла на показ Dior

28-річна акторка приїхала до Франції, щоб відвідати Тиждень моди.

Аня Тейлор-Джой побувала на показі кутюрної колекції сезону весна-літо 2025 бренду Christian Dior, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.

Акторка обрала для своєї появи образ total black від французького Дому моди. Вона одягла боді з асиметричним верхом, цікаву спідницю з довгою торочкою і шкіряні високі рукавички аж до плечей.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Лук Аня доповнила чорними босоніжками на шпильках. У неї було хвилясте укладання, ніжний макіяж і нюдовий педикюр.

Нагадаємо, Аня Тейлор-Джой на червоній доріжці премії "Золотий глобус" у Лос-Анджелесі сяяла у шовковій блідо-рожевій архівній сукні від Christian Dior. Вбрання у білизняному стилі мало тонкі бретельки, пікантне декольте та оголену спину.

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