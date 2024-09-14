У боді кольору хакі: Кім Кардашян похизувалася пишним бюстом і тонкою талією

43-річна зірка реаліті та бізнесвумен любить ділитися з підписниками знімками з повсякденного життя.
Кім Кардашян опублікувала в Instagram фото з гардеробної. На ньому зірка реаліті позувала серед своїх брендових сумок, туфель та одягу.
На ній було боді кольору хакі з відвертим декольте, яке підкреслило її пишні і спокусливі груди. А ще Кім похизувалася тонкою талією.
Волосся її було зібране у недбалий низький хвіст, а на обличчі було мінімум макіяжу.
Нагадаємо, Кім Кардашян у латексній сукні з ефектом пом'ятості відвідала світський захід.
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