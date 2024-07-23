У боді та колготках: Емма Коррін, яка змінилася до невпізнанності, на червоній доріжці в Нью-Йорку

Оскільки у новому фільмі Marvel Studios вона виконує роль непозитивного персонажа, на презентації картини стилісти підбирають їй тематичні похмурі вбрання.

28-річна британська акторка Емма Коррін, яка прославилася роллю молодої принцеси Діани у серіалі "Корона", з'явилася на червоній доріжці у Нью-Йорку. Дівчина відвідала прем'єру фільму Marvel "Дедпул та Росомаха", оскільки зіграла в ній лиходійку на ім'я Кассандра Нова.

Емма Корін / Фото: Associated Press

Для прем'єри Емма обрала дуже незвичайне вбрання від бренду Nina Ricci, яке являло собою чорне боді з відкритими плечима і хутряною накидкою.

Носила вона це вечірнє вбрання у поєднанні з чорними капроновими колготками та туфлями на підборах. Також акторка зробила дуже довгий чорний манікюр, яскравий макіяж із помадою винного відтінку, а також одягла прикраси.

Емма Корін / Фото: Associated Press

Заради ролі Емма кардинально змінила колір волосся, адже раніше вона була білявкою, а також вкоротила його.

Емма Корін / Фото: Associated Press

У таких сміливих вбраннях дівчина з'являється на публіці вже не вперше. Якось під час фанзаходу присвяченої фільму, Коррін вийшла на публіку у вбранні від бренду Saint Laurent з колекції прет-а-порте осінь-зима 2024. Це була шовкова мінісукня шоколадного кольору, високою горловиною, довгими рукавами та імітацією підтяжок.

Емма Корін / Фото: Getty Images

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