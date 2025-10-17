У боді та на пуантах: Нікола Пельтц показала фото із занять балетом

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

30-річна модель і акторка, донька промислового мільярдера — Нікола Пельтц — у своєму Instagram опублікувала серію фото, зроблених під час занять балетом у студії. Дівчина була зазнімкована в чорному боді, білих колготках і пуантах. З тугим низьким пучком і ніжним макіяжем вона мала вигляд як професійна балерина.

«Уже місяць займаюся з моєю балериною-ангелом для чогось справді особливого. Мені подобається навчатися чогось нового», — підписала Нікола фото, заінтригувавши фанатів якимось своїм майбутнім творчим проєктом, найімовірніше, пов’язаним із кіно.

Зазначимо, Нікола та її чоловік Бруклін Бекхем досі не спілкуються з його сім’єю. Вони навіть не прийшли на важливу подію для його мами Вікторії Бекхем — прем’єру документального серіалу Victoria Beckham, що відбулася в Лондоні, підтримати дизайнерку прийшла вся її сім’я - чоловік Девід, донька Гарпер і сини Круз та Ромео.

Сім’я Бекхемів / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Пельтц розповіла, що познайомилася з майбутнім чоловіком на фестивалі Коачелла. Цікаво, що Бруклін стверджує, що закохався в неї з першого погляду і вже через кілька місяців після знайомства знав, що вона стане його дружиною. Пара оголосила про свої заручини в липні 2020 року, а одружилися вони 9 квітня 2022 року в Палм-Біч, Флорида, на єврейській церемонії. Як відомо, молоде подружжя підписало шлюбний договір.