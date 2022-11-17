У боді та плащі кольору фольги: Кім Кардашян навідалася до свого бутика

Зірка реаліті та бізнесвумен Кім Кардашян відвідала один із своїх магазинів у Каліфорнії.

Знаменитість приїздила вчора до магазину SKKN by KIM у торговому центрі Westfield Century City Mall у Сенчурі-Сіті.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Кім Кардашян мала, як завжди, дуже ефектний вигляд, одягнувшись у боді відтінку сріблястий металік з вирізом на животі та світло-блакитні широкі джинси з високою талією. У тон джинсам Кім підібрала ботильйони на підборах та накинула довгий плащ, що нагадував фольгу.

Кардашян розпустила біляве волосся, розчесавши його за проділом і одягла сонцезахисні окуляри, які періодично знімала з обличчя, щоб постати перед камерами фотографів. На шиї у зірки виблискувала тонка підвіска, а її нігті були нафарбовані зеленим лаком. У руках у знаменитості була маленька срібляста сумка на короткій ручці.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Кілька днів тому ми бачили Кім Кардашян на церемонії вручення нагороди Ради модельєрів Америки CFDA Fashion Awards, де зірка з'явилася у пластиковій сукні Dolce & Gabbana.

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