У боді та прозорій сукні: Ріта Ора викликала фурор на червоній доріжці

Ріта Ора взяла участь у галаконцерті amfAR під час Венеційського кінофестивалю.

Зірка позувала фотографам після прибуття на гала-вечір amfAR - фонду з дослідженню ВІЛ і СНІДу що відбувся під час 80-го Венеційського кінофестивалю у Венеції, в Італії.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

32-річна співачка одягла ефектну напівпрозору сукню від Stephane Rolland, з довгим шлейфом та струмливим подолом, збоку сукня була декорована білою скульптурною детяллю. Ріта продемонструвала свою приголомшливу фігуру, одягнувши боді тілесного кольору під сукню, затягнуту на талії блискучим поясом.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

Зірка доповнила свій образ срібними прикрасами, розпустила волосся та заплела кілька кісок спереду, а також зробила насичений макіяж. Також у неї був зроблений манікюр і кілька великих каблучок виблискувало на пальцях.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

Захід також відвідала акторка Міла Йовович. Вона приїхала в шовковій сукні з розкішною аплікацією від Prada.

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