У боді та прозорій сукні: Ріта Ора викликала фурор на червоній доріжці

Ріта Ора взяла участь у галаконцерті amfAR під час Венеційського кінофестивалю.
Зірка позувала фотографам після прибуття на гала-вечір amfAR - фонду з дослідженню ВІЛ і СНІДу що відбувся під час 80-го Венеційського кінофестивалю у Венеції, в Італії.
32-річна співачка одягла ефектну напівпрозору сукню від Stephane Rolland, з довгим шлейфом та струмливим подолом, збоку сукня була декорована білою скульптурною детяллю. Ріта продемонструвала свою приголомшливу фігуру, одягнувши боді тілесного кольору під сукню, затягнуту на талії блискучим поясом.
Зірка доповнила свій образ срібними прикрасами, розпустила волосся та заплела кілька кісок спереду, а також зробила насичений макіяж. Також у неї був зроблений манікюр і кілька великих каблучок виблискувало на пальцях.
Захід також відвідала акторка Міла Йовович. Вона приїхала в шовковій сукні з розкішною аплікацією від Prada.
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