У боді та широких штанях: Кеті Голмс блиснула декольте в Парижі

46-річна знаменитість відвідала показ Zimmermann під час Паризького тижня моди, переглянувши нову жіночу колекцію сезону осінь-зима 2025-2026 у Le Petit Palais у столиці Франції.

Кейт була одягнена в чорний боді з глибоким вирізом на декольте, молочний плащ і широкі штани-кльош йому до тону, які носила у поєднанні із золотими босоніжками на підборах. Також Голмс тримала в руках чорну сумку.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Ми звернули увагу на нову зачіску акторки, а точніше новий колір волосся. Вона пофарбувала волосся у світліший відтінок. На шиї Голмс було кілька прикрас, а на обличчі макіяж.

Нагадаємо, раніше ми показували інший образ Кеті Голмс із Тижня моди у Нью-Йорку.

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