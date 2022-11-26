У боді в горошок і мініспідниці з пір'ям: учасниця "Холостяка-12" в ефектному луку продемонструвала стрункі ноги

У п'ятому випуску реалітішоу "Холостяк-12" церемонія троянд була в іншому форматі, ніж зазвичай. Головний герой проєкту – бізнесмен Алекс Топольський - написав кожній дівчині записку із місцем і часом їхньої зустрічі. Тож кожна учасниця мала можливість один на один зустрітися з холостяком і поговорити.

Церемонія троянд розпочалася із зустрічі Алекса із 29-річною директоркою IT-компанії Олександрою Погорєловою.

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Дівчина зачарувала бізнесмена своїм ефектним луком. На ній було біле вбрання, яке складалося з боді в горошок і короткої спідниці з пір'ям, і світлі босоніжки. Довжина міні ідеально підкреслила стрункі ноги Саші.

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Образ вона доповнила зачіскою, укладеною назад, макіяжем із акцентом на очах, перлинними сережками-пусетами і золотим ланцюжком з підвіскою.

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Скрин відео

Саша опублікувала в Instagram фото свого аутфіту і поділилася у дописі враженнями від цього випуску.

Instagram Олександри

"Сьогодні я нарешті у своєму образі на церемонії троянд. Такий захоплюючий тиждень був для мене, стільки подій. Але згадую як оці сварки з дівчатами дуже угнітали мене, було важко, вже пройшов 5 тиждень, всі на нервах, у кожного є своя історія, свої почуття.

По моїм очам ви бачили, у якому я шоці була, коли пішла @yuliya_kavchuk. Неочікувано! Але я знаю, що Юля знайде своє кохання! І взагалі у реальному житті я не помічала цю твою невпевненість! Ти справжня, найкраща, з тобою неможливо не посміхатись!" – написала Саша.



Нагадаємо, у п'ятому випуску Алекс Топольський вирішив попрощатися з двома учасницями.

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