У боді в сітку: американська артистка прийшла без трусів на Тиждень моди у Парижі

Щоб привернути до себе увагу на івенті, знаменитості обирають для себе відверті луки.
Нашу увагу на Паризькому тижні моди привернула американська артистка Kesh. Дівчина прийшла на показ колекції весна-літо 2025 бренду Ottolinger.
Зірка мала провокаційний вигляд. На ній було боді у сітку, під яким був ліф-трикутники із зображеннями очей. А от труси Kesh вирішила не одягати.
На ній також була молочна спідниця із зав'язкою і вирізом на стегні.
Аутфіт дівчина доповнила світлими кросівками. А ще у неї була екстравагантна зачіска з кісками і "мокрими" локонами, а також артмакіяж.
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