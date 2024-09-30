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У боді в сітку: американська артистка прийшла без трусів на Тиждень моди у Парижі

У боді в сітку: американська артистка прийшла без трусів на Тиждень моди у Парижі

У боді в сітку: американська артистка прийшла без трусів на Тиждень моди у Парижі

Kesh / Фото: Getty Images

Щоб привернути до себе увагу на івенті, знаменитості обирають для себе відверті луки.

Нашу увагу на Паризькому тижні моди привернула американська артистка Kesh. Дівчина прийшла на показ колекції весна-літо 2025 бренду Ottolinger.

Зірка мала провокаційний вигляд. На ній було боді у сітку, під яким був ліф-трикутники із зображеннями очей. А от труси Kesh вирішила не одягати.

Kesh / © Getty Images
Kesh / Фото: Getty Images

На ній також була молочна спідниця із зав'язкою і вирізом на стегні.

Аутфіт дівчина доповнила світлими кросівками. А ще у неї була екстравагантна зачіска з кісками і "мокрими" локонами, а також артмакіяж.

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