У боді з декольте і прозорій спідниці: Демі Роуз у ніжному образі продемонструвала сексуальні форми

Демі Роуз опублікувала в Instagram нову порцію знімків, на який вона постала у ніжному жіночному образі.

На моделі було бежеве боді з пікантним декольте і прозора мереживна спідниця максі білого кольору. Красуня похизувалася пишними сексуальними формами.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Аутфіт вона доповнила білими босоніжками на шпильках, невеликою білою сумкою, об'ємною зачіскою з локонами і макіяжем із чорними стрілками.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, раніше спокуслива Демі у чорній прозорій білизні релаксувала у ванні з гарним виглядом на море.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

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