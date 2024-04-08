У боді з декольте за пупок: американська співачка блиснула пишними грудьми на баскетбольному матчі

Американська співачка Megan Thee Stallion сходила на баскетбольний матч, який відбувся між Los Angeles Lakers і Minnesota Timberwolves у Лос-Анджелесі.

Для такої події артистка обрала стильний лук із провокаційним акцентом. На ній були чорні штани-карго і чорний топ із декольте аж за пупок. Через відвертий виріз Меган продемонструвала свої пишні і сексуальні груди та пірсинг у пупку.

Megan Thee Stallion / Фото: Getty Images

Лук зірка доповнила чорними гостроносими туфлями і салатовою сумкою Hermès Birkin.

Дівчина зробила стильну зачіску, макіяж із чорними стрілками і завершила аутфіт величезними сережками-кільцями, браслетом і каблучкою.

Нагадаємо, на церемонію вручення премії MTV Video Music Awards у Нью-Джерсі Megan Thee Stallion прийшла у прозорій сукні від бренду Brandon Blackwood без бретелей, з сексуальним декольте та повздовжніми лініями.

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